Боец ММА едва не задушил соперника (ВИДЕО)

Поединок между Сергио Гьонесом и Кастлом Уильямсом завершился победой более опытного Гьонеса после удушающего приема
Уильямс потерял сознание, однако рефери боя не сразу это заметил и позволил Гьонесу еще какое-то время душить уже потерявшего сознание бойца, сообщает «Сегодня».
Неизвестно, сколько пробыл без создания Уильямс, но промедление судьи едва не закончилось трагедией.
Фото и видео: MMA REEL
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