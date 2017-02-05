Боец ММА едва не задушил соперника (ВИДЕО)

Поединок между Сергио Гьонесом и Кастлом Уильямсом завершился победой более опытного Гьонеса после удушающего приема

Уильямс потерял сознание, однако рефери боя не сразу это заметил и позволил Гьонесу еще какое-то время душить уже потерявшего сознание бойца, сообщает «Сегодня».

Неизвестно, сколько пробыл без создания Уильямс, но промедление судьи едва не закончилось трагедией.

Фото и видео: MMA REEL