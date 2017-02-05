Украинский боксер победил соперника нокаутом

Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук успешно дебютировал на профессиональном ринге

21-летний экс-боксер команды «Украинские атаманы» в Лос-Анджелесе (США) во втором раунде нокаутировал 24-летнего американца Мэтта Мерфи, сообщает boxing-mma.com.

Мэтт Мерфи – проходной боксер для дебюта. Он провел 12 боев и смог выиграть лишь в двух. Однако это было его всего третье поражение нокаутом.

Фото: boxing-mma.com.