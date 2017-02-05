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Спорт

«Дженералз» обыграл «Витязь»

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Итоговый счет доказал преимущество киевлян – 8:1

Матч стал вторым в 35-м туре, а для команд эта встреча была первой из двух, которые запланированы на уик-энд

В игре была интрига – смогут ли «Дженералз» увеличить отрыв от «Белого Барса», который по прежнему не расстается с желанием сыграть в плей-офф, сообщает «Сегодня».

Итоговый счет доказал преимущество киевлян – 8:1, и сегодня «Дженералз» вновь сойдутся с «Витязем» на арене в Броварах.

«Дженералз» Киев – «Витязь» Харьков – 8:1 (0:0; 5:0; 3:1)

Шайбы: 1:0 – Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05. 2:0 – Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57. 3:0 – Н. Дворник (Скрипец), 28:30. 4:0 – Овчинников (Костюк, Скрипец – больш.), 32:42. 5:0 – Янишевский (Костюк), 46:20. 5:1 – Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1 – Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28. 7:1 – Костюк (Скрипец), 46:43. 8:1 – А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56.

«Дженералз»: Напненко (Дорош); Татаренко – Скрипец, Шпак – Сирченко, Боевых; Овчинников – Костюк – Янишевский, А. Дворник – Черненко – Шиманский, Шапиро – Н. Дворник – Полищук, Орлов, Генералов.

«Витязь»: Томашук (Даас); Наливайко – Сальников, Поддубный – Кривда, Гасимов – Матвиенко; Посевин – Большаков – Кривонос, Ефремов – Ханин – Алексанян-Петрович, Нестерук – Муртищев – Колядинский.

Фото: uhl.com.ua

 

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Теги: Витязь, Дженералз, УХЛ, хоккей

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