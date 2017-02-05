Украинский дуэт по выиграл «золото» Универсиады

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду

В соревнованиях танцевальных пар, которые только завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программах, набрав в общем рекордные 165,62 баллов, сообщает «Сегодня».

Их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма «Неудачники», не только был высоко оценен судьями, но и вызвал настоящий восторг нескольких тысяч зрителей ледового дворца. Украинцы выступали ярко, с настроением, показав качественное катание и не оставив соперникам ни единого шанса догнать их: когда на табло высветилась оценка нашего дуэта за произвольную – 101,50 баллов, еще до завершения выступлений всех 14 пар стало ясно, кто получил высшую награду Универсиады.

«Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно – четвертого уровня дорожки, твизлы третьего. Они заслужили это «золото». Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развивающихся постоянно ищут что-то новое, «свои» элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно», – заявила тренер Галина Чурилова, которая находится в Алматы.

Для двукратных чемпионов Украины Александры Назаровой/Максима Никитина – это вторая награда крупных международных соревнований: в 2015 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

После этого воспитанники харьковского тренера Галины Чуриловой, которые сейчас тренируются в США у Игоря Шпильбанда, быстро освоились среди «взрослых» дуэтов, демонстрируя стремительный прогресс. Так, на чемпионате Европы 20-летняя Александра и 22-летний Максим вошли в ТОП-десятку лучших танцевальных пар континента, заняв девятую место.

Серебряные медали Универсиады достались россиянам Софии Евдокимовой / Егору Базина – 156,96. На третьем месте – Шари Кох/Кристиан Нойштерн из Германии – 154,00.

Фото: «Сегодня».