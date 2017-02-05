Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Тайване

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA International Taiwan Open
В полуфинале харькочанка, посеянная под первым номером, в двух партиях переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:3, 6:2, сообщает «Сегодня».
Свитолина уступала в первой партии 1-3, но сразу же завладела инициативой на корте, выиграв 8 геймов подряд.
Соперницей украинки по финалу станет китайская теннисистка Пен Шуай, выигравшая в полуфинале у Люции Шафаржовой из Чехии – 6:4, 6:2.
Для Свитолиной – это будет шестой финал на турнирах WTA (седьмой, если учитывать победу украинки на турнире WTA Challenger в Пуне в 2012 году).
Напомним, что на счету Элины четыре титула WTA и один – на соревнованиях категории «WTA challenger».
В случае победы в Тайване Свитолина побьет рекорд украинки Натальи Медведевой по выигранным одиночным титулам WTA.
Фото: «Комментарии»
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Теги: Taiwan Open, Свитолина, теннис
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