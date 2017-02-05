«Кременчук» обыграл «Белый Барс»

"Белый Барс» по прежнему сохраняет шансы на попадание в плей-офф, а «Кременчук» ведет борьбу за первое место с «Донбассом», и не может позволить себе терять очки до окончания регулярного сезона

На девятой минуте матча опытный Дмитрий Толкунов заработал большинство для команды противника, что крайне опасно против «Кременчука», обладающего лучшим процентом реализации большинства в Лиге, сообщает «Сегодня».

Хозяева встречи тут же подтвердили свой статус – Илья Коренчук забросил шайбу в ворота Юрия Краснопольского.

В дебюте второго периода Игорь Коваленя в борьбе получил шайбу от Юрия Петранговского, и отдал передачу на Тимура Гриценко, который опередил защитников и переправил шайбу в ворота.

«Белый Барс» сократил разрыв спустя две минуты, когда Руслан Ромащенко разыграл шайбу с Никитой Лесниковым и нанес бросок по воротам Эдуарда Захарченко, а на добивании первым был Кирилл Бондаренко.

Преимущество в два гола восстановилось довольно неожиданно в середине второго периода, когда «Кременчук» играл в меньшинстве – Виталий Кирющенков убежал от игроков белоцерковской команды, и пробил вратаря «Белого Барса».

На 37-й минуте Максим Слыш поборолся у борта в зоне «Белого Барса», и Илья Коренчук, получив передачу, бросил шайбу над плечом Краснопольского. Спустя полторы минуты форвард «Белого Барса» Даниил Печерских подхватил шайбу за воротами, и, опередив Тимура Гриценко, завел шайбу в ворота мимо Захарченко.

Итоговый счет в матче установил Илья Коренчук, забросив «Белому Барсу» вторую командную шайбу в меньшинстве, и вновь с передачи Максима Слыша – «Кременчук» выигрывает встречу со счетом 5:2.

«Кременчук» – «Белый Барс» - 5:2 (1:0; 3:2; 1:0)

Шайбы: 1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слыш – больш.), 8:58. 2:0 – Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33. 2:1 – Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25. 3:1 – Кирющенков (Гниденко – меньш.), 33:16. 4:1 – Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50. 4:2 – Печерских (Микулко), 38:20. 5:2 – Коренчук (Слыш, Варивода – меньш.), 56:02.

Фото: uhl.com.ua