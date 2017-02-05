Украинский футболист подписал контракт с российским клубом

Украинский футболист Максим Белый, последним клубом которого был хорватский «Хайдук», подписал контракт с российским «Анжи»
Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018, сообщает «Сегодня».
Украинский футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Каменское и «Заря» Луганск.
«Анжи» продлило аренду украинского нападающего Филиппа Будковского, который не подошел тренерскому штабу «Шахтера». Он будет выступать в Росси до конца сезона.
Фото: ФК «Анжи"
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Теги: Анжи, Белый, Филипп Будковский
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