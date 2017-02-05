Украинский футболист подписал контракт с российским клубом

Украинский футболист Максим Белый, последним клубом которого был хорватский «Хайдук», подписал контракт с российским «Анжи»

Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018, сообщает «Сегодня».

Украинский футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Каменское и «Заря» Луганск.

«Анжи» продлило аренду украинского нападающего Филиппа Будковского, который не подошел тренерскому штабу «Шахтера». Он будет выступать в Росси до конца сезона.

Фото: ФК «Анжи"