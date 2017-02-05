Коноплянка матч против «Баварии» смотрел с лавки запасных

В матче 19-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Шальке»

Поединок прошел в субботу в Мюнхене и завершился со счетом 1:1, сообщает «Сегодня».

На гол Роберта Левандовски на девятой минуте гости ответили точным ударом Налдо четыре минуты спустя.

Больше команды голов не забивали.

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка весь матч просидел в запасе.

Фото: instagram.com/konoplyanka.official.