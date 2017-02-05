Баскетболисты НБА устроили драку во время матча (ВИДЕО)

НБА наказала форварда «Майами» Джеймса Джонсона и игрока «Атланты» Торина Принса за инцидент, который произошел между ними в матче команд 1 февраля
В четвертой четверти поединка Принс совершил грубый фол на игроке «Майами», а Джонсон слишком агрессивно набросился на нарушителя, за что оба были удалены с площадки, сообщает «Сегодня».
И Джонсон, и Принс в итоге были оштрафованы на 25 тысяч долларов.
Фото и видео: GAMETIME
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