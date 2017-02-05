Украинский тренер «Габалы» пошел на рекорд удалений

Тренер «Габалы» Роман Григорчук не смог досидеть на скамейке во время игры третий раз за сезон

В матче с «Нефтчи» (1:0) его удалили третий раз в сезоне, сообщают «Вести».

«Это было смешно и удивительно. Я отреагировал на один из игровых эпизодов, и в этот момент кто-то из скамейки запасных соперника стал на меня кричать. Я ему ответил, и меня за это удалили. Я даже не знаю, кто это был, тренер или кто? Да, меня удаляли из-за моих ошибок, но в этот раз была совсем другая ситуация», – заявил Григорчук.

Фото: «Вести».