Украинка стала 14-ой в гонке преследования на Кубке IBU

В словацком Осрлби состоялась женская гонка преследования в рамках Кубка IBU

Украину в ней представляла Ольга Абрамова, которая отбыла годичную дисквалификацию, сообщает «Корреспондент.net».

Возвращение украинской биатлонистки можно считать успешным – Абрамова заняла 14-ое место, допустив четыре промаха.

Победу добыла россиянка Вирлайнен, которая воспользовалась осечками немки Херманн. Второе место за чешкой Леей Йоханидесовой, которая показала идеальную стрельбу.

Преследование. Женщины:

1. Дарья Виролайнен (0+0+1+1) 30:59.9

2. Леа Йоханидесова (0+0+0+0) +14.3

3. Дениз Херрман (2+1+2+0) +21.2

...

14. Ольга Абрамова (0+2+1+1) +3:08.3

Фото: zn.ua