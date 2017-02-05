Украинка стала 14-ой в гонке преследования на Кубке IBU

В словацком Осрлби состоялась женская гонка преследования в рамках Кубка IBU
Украину в ней представляла Ольга Абрамова, которая отбыла годичную дисквалификацию, сообщает «Корреспондент.net».
Возвращение украинской биатлонистки можно считать успешным – Абрамова заняла 14-ое место, допустив четыре промаха.
Победу добыла россиянка Вирлайнен, которая воспользовалась осечками немки Херманн. Второе место за чешкой Леей Йоханидесовой, которая показала идеальную стрельбу.
Преследование. Женщины:
1. Дарья Виролайнен (0+0+1+1) 30:59.9
2. Леа Йоханидесова (0+0+0+0) +14.3
3. Дениз Херрман (2+1+2+0) +21.2
...
14. Ольга Абрамова (0+2+1+1) +3:08.3
Фото: zn.ua
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