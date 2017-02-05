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Украинский биатлонист стал 16-ым в гонке преследования на Кубке IBU

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Лучшим среди украинцев стал Александр Жирный

В Осрбли состоялась мужская гонка преследования на шестом этапе Кубка IBU

Абсолютного успеха добились норвежские биатлонисты – Лангойен-Скьелвик занял первое место без единого промаха, а его соотечественник Тарьей Бе финишировал вторым, сообщает «Корреспондент.net».

Бе опередил Махамбетова на 0,1 секунды.

Украинские биатлонисты вряд ли могут занести себе гонку в актив. Лучшим среди украинцев стал Александр Жирный, который занял 16-ое место.

Преследование. Мужчины:

1. Кристоффер Лангойен-Скьельвик (0+0+0+0) 31:24.2
2. Тарьей Бё (0+0+2+0) +14.5
3. Тимур Махамбетов (0+0+0+1) +14.6
...
16. Александр Жирный (0+0+2+0) +2:31.5
31. Руслан Ткаленко (0+1+2+2) +4:14.1
40. Андрей Доценко (2+0+1+2) +5:36.6

Фото: biathlon.com.ua

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Теги: IBU, биатлон, Жирный

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