Украинский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы

В Португалии стартовал борцовский сезон дзюдоистов – в городе Одивелас проходит этап Открытого Кубка Европы

В первый день наши дзюдоисты сумели подняться на подиум, сообщает «Корреспондент.net».



В категории до 73 кг в бронзовом финале встретились два украинца и Артем Хомула победил Александра Кошеляка, завоевав первую медаль для украинского дзюдо в новом сезоне.

Отметим успешное выступление еще одного украинца в категории до 66 кг Геворга Хачатряна, который дошел до полуфинала, но два поражения оставили его без медали.

Фото: НОК Украины