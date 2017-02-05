Украинский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы

В Португалии стартовал борцовский сезон дзюдоистов – в городе Одивелас проходит этап Открытого Кубка Европы
В первый день наши дзюдоисты сумели подняться на подиум, сообщает «Корреспондент.net».
В категории до 73 кг в бронзовом финале встретились два украинца и Артем Хомула победил Александра Кошеляка, завоевав первую медаль для украинского дзюдо в новом сезоне.
Отметим успешное выступление еще одного украинца в категории до 66 кг Геворга Хачатряна, который дошел до полуфинала, но два поражения оставили его без медали.
Фото: НОК Украины
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Теги: дзюдо, Кубок Европы, Украина
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