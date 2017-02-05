Украинская легкоатлетка добыла победу на турнире в Таллине

Украинская легкоатлетка Алина Шух едва не побила свой мировой рекорд в пятиборье

На турнире серии European Athletics Indoor Permit Meetings по многоборью в Таллинне наша легкоатлетка победила, не добрав лишь восемь очков до своего же мирового рекорда U20 в помещении по пятиборью, сообщает «Корреспондент.net».



Но в секторе для прыжков в высоту Шух все же установила новый личный рекорд.

Алина начала соревнования с результата 8,89 с на дистанции 60 метров с барьерами, потом взлетела на 1,89 м в секторе для прыжков в высоту, толкнула ядро на 13,81 м, напрыгала 6,12 м в длину, а заключительные 800 метров преодолела за 2.16,84 мин при личном рекорде 2.16,63 мин.

По сумме пяти видов Алина набрала 4542 очка.

Шведка Бьянка Салминг завершила соревнования второй (4338 очков). Тройку призеров замкнула финка Мииа Курппа (4032).

Фото: uaf.org.ua