Украинец Валерий Лучкевич дебютировал за «Стандард» в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка»
Экс-игрок «Днепра» вышел в основном составе на позиции правого защитника и отыграл весь матч, сообщает «Корреспондент.net».
Лучкевич не может записать дебютный матч себе в актив, ведь «Стандард» разгромно проиграл со счетом 0:3.
После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша бельгийского первенства «Стандард», имеющий один матч в запасе, с 33 очками в активе расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.
Фото: «Корреспондент.net».
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