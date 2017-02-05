Украинец Валерий Лучкевич дебютировал за «Стандард» в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка»

Экс-игрок «Днепра» вышел в основном составе на позиции правого защитника и отыграл весь матч, сообщает «Корреспондент.net».

Лучкевич не может записать дебютный матч себе в актив, ведь «Стандард» разгромно проиграл со счетом 0:3.

После 25 сыгранных туров текущего розыгрыша бельгийского первенства «Стандард», имеющий один матч в запасе, с 33 очками в активе расположился на 9-й строчке турнирной таблицы.

Фото: «Корреспондент.net».