Ювентус обыгрывает Интер

Единственный гол Хуана Куадрадо принес его команде победу в домашней встрече с гостями из Милана.

Дерби де Италия. К этому матчу особый интерес у всей Италии, да и не только Италии, возможно вся Европа наблюдала за ходом этого поединка с экранов своих телевизоров. Перед матчем все статистические показатели говорили о превосходстве Ювентуса, но очень опасно подходить в статусе такого фаворита, когда ты чувствуешь своё превосходство, очень опасно расслабится и на этом может поймать тебя соперник.

Первый тайм был очень равным с обеих сторон, но гол в раздевалку удался футболистам Ювентуса, а именно Хуан Куадрадо, оказался первым на подборе и пробил в касание с двадцати пяти метров - без шансов для Хандановича.

Во втором тайме лучше игра удавалась у подопечных Стефано Пиоли (Интер) и по владению мячом они превосходили туринцев и по моментам, но так и не сумели это воплотить в забитый мяч. Старая Синьора действовала на контратаках. В итоге Ювентус набирает 54 очка, прерывая победную серию нерадзурри из 7 викторий и остается на первой позиции опережая идущий вторым Наполи на шесть очков. У Интера 42 очка и он находится на 6 месте в чемпионате Италии.

Ювентус — Интер 1:0

Гол: Куадрадо, 45

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала (Ругани, 84), Манджукич — Игуаин

Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Миранда — Кандрева (Эдер, 58), Гальярдини, Брозович (Кондогбия, 58), Д`Амброзио — Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич — Икарди

Предупреждения: Пьянич, Манджукич, Куадрадо, Хедира, Кьеллини — Кандрева, Медель, Ханданович

Удаление: Перишич, 90+5