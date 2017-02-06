Российского боксера исключили из рейтинга WBC

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает «Сегодня».

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В начале февраля допинг-проба Б также дала положительный результат.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал Сулейман.

Фото: НТВ