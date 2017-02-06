Украинские биатлонисты выиграли «бронзу» Универсиады

На Универсиаде в Алматы украинские биатлонисты завоевали бронзовую медаль
Наша команда в составе – Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко – финишировала третьей в смешанной эстафете, сообщает «Сегодня».
Побороться за более высокие места нашим биатлонистам помешала плохая стрельба – круг штрафа и одиннадцать дополнительных патронов.
Смешанная эстафета:
1. Россия – 1:14.37,8 (0+6)
2. Казахстан – +30,6 (1+9)
3. Украина – +2.32,6 (1+11)
Фото: Twitter
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Теги: биатлон, Украина, Универсиада
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