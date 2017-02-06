Форвард «Кливленд Кавальерс» побил рекорд НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, набрав 32 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс», довел их общее количество за карьеру до 28 020 в возрасте 32 лет и 36 дней
Он стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим планку в 28 000 очков, сообщает «Сегодня».
Предыдущим рекордом владел Коби Брайант, добившийся такого результата в 33 года и 131 день.
В списке самых результативных игроков НБА Джеймс занимает восьмое место, отставая от идущего седьмым Шакила О´Нила на 576 очков.
Рекордсмен НБА по набранным очкам Карим Абдул-Джаббар – 38 387.
Фото: cavaliersnation.com
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Теги: баскетбол, ЛеБрон Джеймс, НБА
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