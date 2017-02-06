Форвард «Кливленд Кавальерс» побил рекорд НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, набрав 32 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс», довел их общее количество за карьеру до 28 020 в возрасте 32 лет и 36 дней

Он стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим планку в 28 000 очков, сообщает «Сегодня».

Предыдущим рекордом владел Коби Брайант, добившийся такого результата в 33 года и 131 день.

В списке самых результативных игроков НБА Джеймс занимает восьмое место, отставая от идущего седьмым Шакила О´Нила на 576 очков.

Рекордсмен НБА по набранным очкам Карим Абдул-Джаббар – 38 387.

Фото: cavaliersnation.com