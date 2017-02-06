Мистер Вселенная покончил с собой

Покончил с собой Михали Кормани, легендарный обладатель титула «Мистер Вселенная»
Михали Кормани ушел на 37-м году жизни, сообщают «obozrevatel».
Подробности смерти не сообщаются.
Последнее время Кормани страдал от депрессии из-за того, что не мог конкурировать с более молодыми спортсменами. В декабре прошлого года Михали уже пытался совершить попытку самоубийства, однако тогда врачи спасли бодибилдера.
Кормани был невероятно популярен в 2001 году, когда выиграл титул «Мистер Вселенная». Чудовищные мышечные объемы и просто невиданное доселе для большинства «бывалых» развитие бедер и голеней не оставило вопросов по поводу справедливости победы венгра в категориях «Культуризм свыше 179 см», а позже и в абсолютной категории «Культуризм».
Фото: ironworld.ru
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Теги: бодибилдинг, Кормани, самоубийство
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