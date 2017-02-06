МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Украинцы победили на легкоатлетических соревнованиях во Франции

0

Повх, Земляк, Плотыцына и Мазур стали победителями турнира в Мондвилле

Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотыцына и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилле 

Олеся Повх выиграла дистанцию 60 метров с результатом 7,20 сек, сообщает «УНИАН».

Ольга Земляк была самой быстрой в беге на 400 метров (52,87 сек).

Еще одна украинка Джойс Коба преодолела дистанцию за 55,23 сек.

Анна Плотмцына выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с).

Владислав Мазур стал победителем по прыжкам в длину (7,59 м). Тарас Неледва – четвертый (7,48 м).

На этапе самой престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. На соревнованиях в немецком Карлсруэ Килипко со второй попытки преодолела 4,50 метра. Этот результат стал для Марины личным рекордом в помещениях. До этого ее лучшее достижение равнялось 4,40 м. Победила немка Лиза Рыжих (4,67 м).

Килипко принадлежит национальный рекорд Украины по прыжкам с шестом. 3 сентября 2016 года в Трани (Италия) она преодолела 4,65 м.

Украинка Юлия Левченко заняла второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту Hustopecske skakani (4 февраля, Густопече, Чехия). Стать вторым Левченко позволил результат 1,89 метров. Планку на этой высоте, как и на предыдущих, Юлия преодолела с первой попытки.

Еще одна украинка, Юлия Чумаченко была восьмой (1,83 м). Победила британка Морган Лейк (1,92 м).

Еще одна украинка Алина Шух стала победительницей международного турнира по многоборью, который входит в серии European Athletics Indoor Permit Meetings (4 февраля, Таллинн, Эстония). Шух не хватило всего восьми очков, чтобы побить свой же мировой рекорд U20 в пятиборье в помещении. На командном чемпионате Украины в помещении (27 января 2017 г., Запорожье) Алина по сумме пяти видов набрала 4550 очков. В Таллинне – 4542.

По видам Шух показала в Эстонии такие результаты: 60 метров с барьерами – 8,89 сек; прыжки в высоту – 1,89 м (личный рекорд); толкание ядра – 13,81 м; прыжки в длину – 6,12 м; 800 м – 2.16,84 мин.

Фото: facebook.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: легкая атлетика, Украина, Франция

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинский призер Олимпиады-2008 дисквалифицирован на четыре года

Украинский призер Олимпиады-2008 дисквалифицирован на четыре года

"> Украино-российская легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

Украино-российская легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

"> У российских легкоатлетов забрали медали Олимпиады-2012

У российских легкоатлетов забрали медали Олимпиады-2012

"> Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года

Белорусский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года

Новости партнеров

Українці накурилися?
бросити палитиНезважаючи на те, що в Україні вперше, з 2006 року обсяги виробництва сигарет, що випускаються для споживання на внутрішньому ринку, не впали
Лукашенко пригрозив виходом з контрольованого Росією Євразійського економічного союзу
b91a45141b141f5e70f7d375b8ec7ffdПрезидент Білорусі Олександр Лукашенко йде на відкриту конфронтацію з владою Росії, про що свідчить його рішення відізвати представників країни з митних органів

Последние новости

10:10

В Китае нашли останки древнего крокодила

10:01

Свитолина не поднялась в рейтинге WTА

09:58

Крупнейший производитель сигарет решил отучить украинцев курить

09:56

Медики назвали 6 простых способов профилактики рака

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Авиакомпания Bravo Airways прекращает рейсы &quot;Одесса-Киев&quot;, – СМИ

Авиакомпания Bravo Airways прекращает рейсы "Одесса-Киев", – СМИ »

Запорожье

Азаров и Клюев признали свои ошибки в 2014-м

Азаров и Клюев признали свои ошибки в 2014-м »

Харьков

Губернатор посоветовала мэрии не торопиться с памятником на площади Свободы

Губернатор посоветовала мэрии не торопиться с памятником на площади Свободы »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.