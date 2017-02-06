«Днепр» и «Химик» вышли в «Финал четырех»

В Днепре и Южном состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, где «Днепр» и «Химик» выиграли и вышли в «Финал четырех»

Команды присоединились к столичному «Будивельнику» и одесской БИПА, сообщает «УНИАН».

«Днепр» – «Черкасские Мавпы» - 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19)

Первый матч - 81:80.

«Днепр»: Мишула 15 + 5 подборов, Тимофеенко 13 + 9 подборов.

«Черкасские Мавпы»: Кольченко 22 + 4 передачи), Кальниченко 9, Сизов-7 + 7 подборов.

«Химик» – «Николаев» – 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17)

Первый матч – 82:65.

«Химик»: Смит - 16 очков, 1 подбор, 1 передача; Сидоров - 14 очков, 4 подбора, 3 передачи, 3 перехвата.

«Николаев»: Лебединцев - 10 очков, 6 подборов, 1 передача, 1 перехват; Галенко - 10 очков, 1 подбора.

Фото: fbu.ua