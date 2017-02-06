Капитан «Будивельника» завершил карьеру

Матч против «Волиньбаскет» 28 января стал последним в профессиональной карьере защитника «Будивельника» Артема Буцкого

Капитан киевлян принял решение о завершении карьеры, сообщает «Корреспондент.net».

Плеймейкера «Будивельника» уже долгое время беспокоило колено, и после очередного медицинского обследования им совместно с руководством клуба было принято решение о прекращении активных выступлений.

Буцкий защищал цвета «Будивельника» в течение трех сезонов и стал с киевской командой обладателем Кубка Украины (2014/15).

Буцкий выигрывал Кубок Украины в составе запорожского Ферро-ЗНТУ (2012/13) и становился вице-чемпионом Украины в составе БК Киев (2005/06).

За свою карьеру защитник сделал 861 ассист в рамках чемпионата Украины – это второй показатель среди всех игроков в новейшей истории нашего первенства.

В течение 16 лет своей карьеры Артем играл за «Полтаву-Баскет» (2001/2002), «Сумыхимпром» (2002-2005, 2007-2009), БК «Киев» (2005/2006), «Черкасские Обезьяны» (2006 / 2007), БК «Одесса» (2009/2010), МБК «Николаев» (2010-2011), «Ферро» (2011-2014), а в последние три года защищал цвета «Будивельника».

Разыгрывающий провел 30 матчей за сборную Украины.

Фото: fbu.ua