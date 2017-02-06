Канадский теннисист запустил мяч в лицо судьи

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи
В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча, сообщает «Сегодня».
После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.
Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок.
«Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо», – сказал теннисист.
Позже Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала релиз, в котором сообщила, что «абсолютно ясно, что Шаповалов не хотел умышленно причинить травму судье». Отмечается, что арбитр отделался ушибом и отеком глаза.
Фото: tennisplanet.me
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