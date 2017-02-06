МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Российский клуб подобрал украинского полузащитника

0

Калинин является участником скандала о договорных матчах

Украинский полузащитник Игорь Калинин находится в расположении «Волгаря» и принимает участие в товарищеских матчах

Калинин является участником громкого скандала о договорных матчах на Украине, сообщает «championat».

21-летнему игроку даже пришлось проходить проверку на полиграфе. Последним клубом Игоря была «Зирка». Он родился в Керчи и является воспитанником «Ильичевца».

«Волгарь» проводит сбор в Турции. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице первой российской лиги.

Фото: PHL

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Калинин, Россия, футбол

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Экс-игрок «Металлиста» оштрафован за договорной матч

Экс-игрок «Металлиста» оштрафован за договорной матч

"> У российского футбольного клуба новый владелец

У российского футбольного клуба новый владелец

"> Половина клубов Первой лиги подозреваются в договорных матчах

Половина клубов Первой лиги подозреваются в договорных матчах

"> Восемь матчей в Украине признаны договорными

Восемь матчей в Украине признаны договорными

Новости партнеров

У Києві – засніжило: реакція соцмереж
1Кияни активно діляться у соцмережах світлинами та відео міста, яке спозаранку засипало снігом. Нагадаємо, жителів міста попередили про затори, адже у ніч
Київ засипало снігом: попереджають про затори
2У  ніч на 6 лютого у Києві нападало близько 12 сантиметрів снігу. Протягом дня синоптики обіцяють ще майже 10 сантиметрів снігового покриву.

Последние новости

14:20

На Закарпатье задержали полицейского-торговца наркотиками

14:17

Косметологи назвали 5 бюджетных способов поддержания красоты

14:11

Как количество детей в семье влияет на здоровье родителей, выяснили медики

14:09

Политолог: Парасюка нужно посадить за нападение на полицейского

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В центре обвалилась крыша здания, которому уже 140 лет

В центре обвалилась крыша здания, которому уже 140 лет »

Запорожье

На Бабурке ликвидировали угрозу взрыва в жилом доме

На Бабурке ликвидировали угрозу взрыва в жилом доме »

Одесса

На Дерибасовской сносят огромный летний помост ресторана (ФОТО)

На Дерибасовской сносят огромный летний помост ресторана (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.