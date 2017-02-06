Российский клуб подобрал украинского полузащитника

Украинский полузащитник Игорь Калинин находится в расположении «Волгаря» и принимает участие в товарищеских матчах

Калинин является участником громкого скандала о договорных матчах на Украине, сообщает «championat».

21-летнему игроку даже пришлось проходить проверку на полиграфе. Последним клубом Игоря была «Зирка». Он родился в Керчи и является воспитанником «Ильичевца».

«Волгарь» проводит сбор в Турции. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице первой российской лиги.

Фото: PHL