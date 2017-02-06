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Ибрагимович установил бомбардирский рекорд

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Отличился шведский ветеран в возрасте 35 лет и 125 дней

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжает устанавливать рекорды в Англии

Бывшая звезда ПСЖ в матче с «Лестером» забил свой 15-й гол в сезоне, что сделало Ибрагимовича самым возрастным игроком в истории АПЛ, достигшим такой результативности в течение одного сезона, сообщает «Сегодня».

Отличился шведский ветеран в возрасте 35 лет и 125 дней.

После того, как Ибрагимович обеспечил победу «красным дьяволам» на стадионе «Кинг Пауэр», швед имеет в своем активе 20 голов в 32 играх во всех соревнованиях.

Фото: dynamo.kiev.ua

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Теги: АПЛ, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

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