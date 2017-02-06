Россия снова увеличила расходы на ЧМ-2018

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены на 19,1 млрд. рублей

Расходы на реализацию программы увеличились с 619 млрд. 670,5 млн. до 638 млрд. 842,6 млн. рублей, сообщает «Сегодня».

Согласно документу, 350 млрд. 451,1 млн. будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд. 212,2 млн. – из региональных бюджетов, 196 млрд. 179,3 млн. – юридическими лицами.

Финальная часть мундиаля пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Фото: «Сегодня».