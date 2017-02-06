НБА. «Кливленд» одерживает победу над «Нью-Йорком», «Милуоки» сильнее «Финикс» + ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одной из них «Кливленд» переиграл «Нью-Йорк» на выезде.

В игре регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» добился победы на арене «Никс» "Мэдисон-Сквэр-Гарден».

Лидер Восточной Конференции и действующий чемпион Ассоциации завершил первую половину встречи с перевесом в 19 очков, а после перерыва несколько ослабили хватку и дали возможность сопернику приблизится к ним, но при этом контролировать ход матча вплоть до её окончания.

Лучшую результативность продемонстрировал «Король Джеймс», который оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 передач, его коллега по «Кавальерс» Кевин Лав занес в свой актив 23 очка и 16 подборов. В составе хозяев площадки лучшим стал Брэндон Дженнингс на его счету 23 очка и 10 результативных передач.

Видеообзор к вашему вниманию:

В поединке регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде разнес «Финикс Санз» со счетом 137:112.

«Милуоки» завершил первую четверть игры с преимуществом в 20 очков, после чего больше не расставался с лидерством вплоть до завершения встречи. Вторая половина матча прошла под тотальным контролем гостей, которые сумели окончить игру с разгромных перевесом.

В составе победившей стороны дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов совершил Яннис Адетокунбо. Лучшим в плане результативности в составе «Финикса» оказался Девин Букер у него в активе 31 очко.

Украинский центровой Алексей Лэнь провел на паркете 11 минут за это время успел отличится 6 очками и 1 подбором.

Видеообзор к вашему вниманию: