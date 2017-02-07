«Ворскла» на год подписала полузащитника

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко и спортивный директор клуба Геннадий Слюсарев вручили футболку с 11-м номером новобранцу коллектива Вячеславу Шарпару, который хорошо зарекомендовал себя во время первого зимнего сбора полтавского клуба
Контракт рассчитан на один год, сообщает «Сегодня».
29-летний полузащитник, известный по своим выступлениям во многих клубах украинской Премьер-лиги, а также в молдавском «Шерифе» и казахстанском «Атырау».
Фото: ФК «Ворскла»
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Теги: Ворскла, полузащитник, футбол
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