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Спорт

IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА

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Клишина и другие российские спортсмены должны будут получить разрешение IAAF для участия под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября 2017 года

Отстранение останется в силе, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановит членство во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), сообщает «Сегодня».

Российские легкоатлеты смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне только в качестве нейтральных спортсменов.

Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

Независимая комиссия WADA обвиняет Россию в существовании программы поддержки и скрытия допинга.

Фото: Instagram

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Теги: IAAF, дисквалификация, Россия

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