IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября 2017 года
Отстранение останется в силе, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановит членство во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), сообщает «Сегодня».
Российские легкоатлеты смогут выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне только в качестве нейтральных спортсменов.
Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.
Независимая комиссия WADA обвиняет Россию в существовании программы поддержки и скрытия допинга.
Фото: Instagram
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Теги: IAAF, дисквалификация, Россия
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