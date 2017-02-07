Фанаты «Боруссии» избили болельщиков «Лейпцига» (ВИДЕО)

Перед матчем дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг» (1:0) произошли столкновения болельщиков

Представители фанатских группировок дортмундской команды напали на болельщиков «Лейпцига», в том числе на женщин и детей, сообщает «Сегодня».

Фанаты забрасывали оппонентов камнями и бутылками.

Суммарно по итогам нападения открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков «РБ» неизвестно, их не меньше 10. Среди пострадавших также числятся 4 представителя правоохранительных органов.

Фанаты «Боруссии» вели себя агрессивно по отношению ко всем болельщикам «Лейпцига», включая детей и женщин.

Видео: Grobbery Ultras Display

Фото: сайт ФК «Металлист»