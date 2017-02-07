Украинская биатлонистка выиграла серебряную медаль Универсиады

На Универсиаде в Алматы прошел женский биатлонный масс-старт

Свою третью медаль на соревнованиях выиграла Яна Бондарь, сообщает «Сегодня».

Допустив пять промахов на огневых рубежах, бывшая лыжница ходом наверстала упущенное и финишировала второй.

Ранее Бондарь уже выигрывала на Универсиаде «серебро» и «бронзу».

Результаты масс-старта:

1. Галина Вишневская (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1)

2. Яна Бондарь (Украина) – +1.02,3 (0+0+3+2)

3. Лариса Куклина (Россия) – +1.13,1 (0+0+0+2)

…

6. Надежда Белкина (Украина) – +2.23,9 (2+0+3+0)

9. Мария Кручова (Украина) – +2.57,0 (1+0+2+0)

10. Юлия Бригинец (Украина) – +3.33,2 (0+0+1+1)

Фото: biathlon.com.ua