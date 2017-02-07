"> Спортсмены массово отказываются от российского флага

Заявки на выступление под нейтральным флагом подали 35 российских легкоатлетов

Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает «Сегодня».

6 февраля появилась информация о том, что IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, а это значит, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, в том числе и на ЧМ-2017 в Лондоне, под национальным флагом.

Отказавшись от флага РФ, спортсмены могут выступать на турнирах.

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