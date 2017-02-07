В Киеве умерла двукратная чемпионка мира

В Киеве на 75-м году жизни скончалась прославленная украинская баскетболистка, заслуженный тренер женской сборной Украины U16 Евгения Кочергина
Об этом сообщила игрок сборной Украины Дарья Завидная в Вконтакте.
«Вы всегда будете в наших сердцах! Спасибо за все, что сделали для нас! Пусть земля будет пухом. Лучший и Любимый тренер!», – написала баскетболистка.
Евгения Кочергина спортивную карьеру провела в составе днепропетровского «Спартака» и киевского «Динамо».
Привлекалась в сборную СССР, в составе которой трижды (1962, 1964, 1966) стала чемпионкой Европы, дважды (1964, 1967) - чемпионкой мира, победительницей (1965) Универсиады. Окончила Киевский государственный институт физической культуры. Внесла огромный вклад в развитие женских команд КСЛИ и «Тим-СКУФ».
Фото: fbu.ua
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