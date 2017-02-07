Тимощук забил два гола за новый клуб (ВИДЕО)

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук дебютировал на любительском уровне в России
Украинец забил два мяча, сообщают «Вести».
Украинец сыграл за команду «Смена-76» и сделал дубль в матче против «Финсистемс» (4:4) в объединенной лиге Санкт-Петербурга.
Видео: Видеоканал Спортинг-лиги
Фото: ФК «Зенит».
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