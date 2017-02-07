Украинец вышел во второй круг теннисного турнира в Монпелье

В Монпелье (Франция) завершился матч первого круга теннисного турнира Open Sud de France, где украинец Илья Марченко обыграл местного теннисиста Квентина Гали
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает «УНИАН».
Украинец сделал по одному брейку в каждой из двух партий. Марченко настолько уверенно подавал, что соперник не имел ни одного брейка за весь матч.
Соперники провели на корте 1 час 16 минут.
Наш теннисист одержал первую победу в сезоне-2017, так как ранее на турнирах в катарской Дохе и австралийских Сиднее и Мельбурне проигрывал в первых же матчах и выбывал мз борьбы.
Во втором раунде наш теннисист сыграет с победителем встречи Миша Зверев (Германия) - Кенни де Шеппер (Франция).
Турнир Open Sud de France в Монпелье проходит с 5 по 12 февраля.
Фото: twitter.com/OpenSuddeFrance
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