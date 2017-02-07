Рома устроила погром Фиорентине

Ни единого шанса команда Лучано Спаллетти не дала гостям и разгромила их без особых усилий.

В первые минуты игры фактически не создавались моменты с обеих сторон про, что свидетельствовал и нулевой счет на табло. Но по владению мячом существенный перевес в первом тайме имела римская команда.

38 минута. Эдин Джеко избежал положения вне игры и реализовал свой выход один на один с голкипером. В счете повели «Волки» (Рома). После штрафного в исполнении Ромы, Джеко мог удвоить счет, но голкипер отразил удар боснийца.

Во втором тайме вожжи игры хозяева не выпускали и не давали гостям из Флоренции создать, хоть что-то опасное у собственных ворот.

И на 58 минуте прекрасная подача со штрафного удалась игроку Ромы и в завершающей стадии прекрасно сыграл Федерико Фасио у такого гиганта просто не могло быть конкурентов на втором этаже. А такую радиоуправляемою передачу удалось выполнить Даниеле Де Росси. Один из лучших игроков этого поединка на его счету две результативные передачи.

75 минута и Рома доводит счет до разгромного, замечательный пас отдал Стротман, Наинголан блестяще принял и обработал мяч и отправил его в сетку, чисто внешне выглядело все очень просто, но в техническом плане такое совершить было довольно затруднительно, но бельгийцу это удалось без особых проблем.

83 минута и дубль делает Эдин Джеко и становится на данным момент лучшим бомбардиром итальянской Серии А на его счету уже 17 забитых мячей. Показатели на табло стали невероятно прочными для подопечных Лучано Спаллетти 4 гола у них и 0 у соперника.

Таким образом Рома набирает 50 баллов в турнирной таблице и перемещаются на вторую позицию и отстают от Ювентуса на 4 очка, до матча туринцев с аутсайдером чемпионата Кротоне.

У Фиорентины остается 37 очков и за ними 7 строчка в Серии А.

Рома — Фиорентина 4:0

Голы: Джеко, 39, 83, Фасио, 58, Наинголан, 75

Рома: Щесны — Манолас, Фасио, Рюдигер — Перес, Де Росси (Паредес, 85), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Гренье, 89), Эль Шаарави (Тотти, 80) — Джеко

Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза (Кристофоро, 78), Весино, Бадель, Оливера (Иличич, 63) — Борха Валеро, Бернардески — Бабакар

Предупреждения: Строотман, Де Росси — Санчес, Валеро, Родригес