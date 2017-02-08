Украинский теннисист проиграл на турнире в Эквадоре

Лучший по рейтингу украинский теннисист Александр Долгополов (№67 в мире) проиграл в стартовом матче турнира АТР в Кито (Эквадор) с призовым фондом $482 060

В поединке первого круга Долгополов уступил в трех сетах американцу Радживу Раму – серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года в миксте, сообщает «Сегодня».

Поединок завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу Рама.

Фото: sapronov-tennis.org