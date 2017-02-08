Одесская каратистка завоевала серебро во Франции

Одесская каратистка Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на престижном турнире серии Premier League Karate 1 – Paris Open в Париже
Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.
Украинка сумела в своей возрастной категории одолеть сильнейших спортсменок, в том числе тех, которых ранее не побеждала. Однако на последних секундах финальной борьбы судьи не засчитали ей два очка за удар ногой.
В итоге девушка получила серебряную медаль турнира серии Premier League Karate 1 – Paris Open.
Сама спортсменка и ее тренер Денис Морозов довольны выступлениями во Франции и продолжат участие в оставшихся турнирах Премьер-лиги.
Турнир серии Premier League Karate 1 – Paris Open проводился с целью популяризации и развития каратэ, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов в этом виде спорта.
Турнир проходил во Франции 27 – 29 января.
Фото: odessa-sport.info
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