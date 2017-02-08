Украинец вылетел в первом раунде «челленджера» в Будапеште

Третий по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский (№108 в мире) проиграл в первом раунде турнира серии «челленджер» в столице Венгрии Будапеште
Стаховский уступил второй ракетке Словении Блажу Кавчичу (№170 в мире) со счетом 6:3, 3:6, 4:6, сообщает «Сегодня».
Участие в турнире принесло Стаховскому 660 евро призовых, но ни одного очка в рейтинг АТР.
Фото: Instagram
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Теги: Будапешт, Стаховский, теннис
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