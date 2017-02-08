Милевский снова забил (ВИДЕО)

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России «Тосно»

На сборе в Турции Милевский отличился на 52-й минуте встречи с чешским клубом «Зброевка», сообщает «Сегодня».

Милевский отыграл второй тайм, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

«Без голика не ухожу», – прокомментировал Милевский.

Фото: Instagram

Видео: ФК Тосно