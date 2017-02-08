Милевский снова забил (ВИДЕО)

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России «Тосно»
На сборе в Турции Милевский отличился на 52-й минуте встречи с чешским клубом «Зброевка», сообщает «Сегодня».
Милевский отыграл второй тайм, а поединок завершился вничью со счетом 2:2.
«Без голика не ухожу», – прокомментировал Милевский.
Фото: Instagram
Видео: ФК Тосно
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Теги: Милевский
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