«Фрелунда» выиграла хоккейную Лигу чемпионов

Хоккеисты шведской «Фрелунды» в овертайме одолели пражскую «Спарту» в финале Лиги чемпионов и во второй раз подряд стали победителями турнира

Встреча прошла во вторник в шведском Гетеборге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда, сообщает «Сегодня».

В составе победителей дубль оформил Кейси Уэллмэн (8-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Джоэль Лундквист (13-я) и Никлас Ласу (62-я).

У пражан отличились Лукаш Цингел (3-я), Петр Врана (11-я) и Лукаш Климек (47-я).

«Фрелунда» защитила титул победителя Лиги чемпионов.

В первом розыгрыше турнира в сезоне-2014/15 хоккеисты шведского клуба проиграли в финале соотечественникам из «Лулео».

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