Фанаты «Баварии» выступили против нациста Зозули

Во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев поддержали своих коллег из мадридского «Райо Вальекано» в неприязни к украинскому форварду Роману Зозуле

Фанаты подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон», сообщает Sport.ua.

Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.

Матч «Бавария» - «Вольфсбург» состоялся во вторник вечером и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля из Мюнхена.

Напомним, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в «Бетис». «Райо Вальекано» был готов вернуть Зозулю обратно, гарантировав игроку и его семье комфорт и безопасность.

Вчера Зозуля окончательно отказал мадридскому клубу.

Фото: sport.ua