Фанаты «Баварии» выступили против нациста Зозули

Во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев поддержали своих коллег из мадридского «Райо Вальекано» в неприязни к украинскому форварду Роману Зозуле
Фанаты подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон», сообщает Sport.ua.
Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.
Матч «Бавария» - «Вольфсбург» состоялся во вторник вечером и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля из Мюнхена.
Напомним, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в «Бетис». «Райо Вальекано» был готов вернуть Зозулю обратно, гарантировав игроку и его семье комфорт и безопасность.
Вчера Зозуля окончательно отказал мадридскому клубу.
Фото: sport.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Бавария, Бетис, Зозуля, Райо Вальекано
Последние новости
|
11:14
|
11:05
|
10:51
Twitter хочет отключить пользователей, которые разжигают ненависть
|
10:50
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0