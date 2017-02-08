Гендиректор McLaren покинул команду

Генеральный директор команды Формулы 1 MсLaren Йос Капиту оставил свою

Капиту оставил Volkwagen ради McLaren, где работал вместе со спортивным директором Эриком Булье и Джонатаном Нилом, сообщает «УНИАН».

Впервые в качестве генерального директора Йост провел Гран при Италии. Его регулярно видели в гараже команды. Тем не менее, будущее Капиту оказалось под вопросом, когда в декабре прошлого года уволили Ронна Денниса, который и подписал контракт с Йостом в январе.

Приглашение Зака Брауна на пост исполнительного директора McLaren дало шанс пересмотреть стратегию команды – Капиту и Уокинг договорились прекратить сотрудничество.

Представитель McLaren рассказал: «Йост Капиту присоединился к McLaren после четырех лет в VW Motorsport с желанием помочь команде вернуться в лидеры. Он намеревался возродить команду, чтобы болиды McLaren в Ф1 снова стали конкурентоспособными и помогли в ближайшие годы выиграть чемпионат. К сожалению, мы не смогли найти общий язык с Йостом относительно пути достижения этой цели. В конце концов, мы договорились, что он уйдет из McLaren Racing и будет искать другие возможности. Мы желаем ему успехов в новых начинаниях».

Фото: McLarenf-1.com