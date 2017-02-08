Украинец перешел в «Алавес»

18-летний игрок киевского «Динамо» Алексей Хахлев стал игроком испанского «Алавеса»

Об этом сам игрок написал на своей странице в Facebook.

«День, которого я ждал все свои 18 лет. День, который воплотил маленькую мечту в реальность. Хочется поблагодарить клуб «Динамо» Киев, который воспитал меня как футболиста и как личность. Клуб, который создавал в течение шести лет наилучшие условия для жизни и тренировок. Спасибо всем работникам академии. И спасибо «Алавесу» за доверие», - написал футболист.

«Алавес» идет на 12 месте в чемпионате Испании и команда играет в полуфинале Кубка Испании.

Фото: Facebook