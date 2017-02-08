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Спорт

Украина попала в десятку сильнейших на Универсиаде

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Красовский занял 6-е место в лыжной гонке на 30 киллометров

В Алматы (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада, где сборная Украины завоевала 9 наград и вошла в 10-ку сильнейших общекомандного зачета 

На счету украинских спортсменов-студентов 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы, сообщает «УНИАН».

В последний день соревнований наши спортсмены участвовали в лыжной гонке на 30 км у мужчин, где лучший результат показал Алексей Красовский, занявший 6-е место.

Дистанцию он преодолел за 1 час 22 минуты 28.4 секунды, отстав от чемпиона Универсиады в этом виде программы Дмитрия Ростовцева из России на 2 минуты 50.9 секунды.

Победителем Универсиады в общем зачете стала команда России - 29-27-15, 71.

На втором месте хозяева соревнований из Казахстана (11-8-17, 36), на третьем - комнада Южной Кореи (11-5-5, 21).

28-я зимняя Универсиада Алматы-2017 проходила с 29 января по 8 февраля.

Фото: sumdu.edu.ua

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Теги: Россия, Украина, Универсиада

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