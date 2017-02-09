Умер известный вратарь киевского «Динамо»

Умер известный украинский футбольный вратарь киевского «Динамо» Виктор Чанов

Смерть наступила около 19:50, 8 февраля, сообщает «112 Украина».

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. В столичном «Динамо» Чанов выступал девять лет.

Чанов - трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года начал тренерскую карьеру, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».

Фото: «112 Украина».