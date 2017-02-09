Коноплянка забил гол в Кубке Германии (ВИДЕО)

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил гол в 1/8 финала Кубка Германии против «Зандхаузена», выступающего во второй Бундеслиге

Коноплянка не попал в стартовый состав своей команды, но появился на поле после перерыва, а через восемь минут он отличился забитым мячом, сообщает «Сегодня».

В итоге «Шальке» разгромил своего соперника со счетом 4:1, а Коноплянка записал на свой счет желтую карточку.

В текущем сезоне украинец провел за «кобальтовых» 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два ассиста.

«Зандхаузен» – «Шальке» – 1:4

Голы: Вутен (64) – Шепф (38), Калигиури (43), Налдо (45), Коноплянка (71).

«Зандхаузен»: Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хелер, Вунгуйдика, Вутен.

«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер.

Видео: JN AUSTRIA

Фото: Instagram