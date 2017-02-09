Коноплянка забил гол в Кубке Германии (ВИДЕО)

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил гол в 1/8 финала Кубка Германии против «Зандхаузена», выступающего во второй Бундеслиге
Коноплянка не попал в стартовый состав своей команды, но появился на поле после перерыва, а через восемь минут он отличился забитым мячом, сообщает «Сегодня».
В итоге «Шальке» разгромил своего соперника со счетом 4:1, а Коноплянка записал на свой счет желтую карточку.
В текущем сезоне украинец провел за «кобальтовых» 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два ассиста.
«Зандхаузен» – «Шальке» – 1:4
Голы: Вутен (64) – Шепф (38), Калигиури (43), Налдо (45), Коноплянка (71).
«Зандхаузен»: Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хелер, Вунгуйдика, Вутен.
«Шальке»: Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер.
Видео: JN AUSTRIA
Фото: Instagram
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Теги: гол, Коноплянка, Шальке 04
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