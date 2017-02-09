«Ворскла» усилилась форвардом «Динамо»

Нападающий молодежного состава киевского «Динамо» Михаил Удод продолжит карьеру в полтавской «Ворскле»
Первый этап сборов игрок линии атаки, которому всего за десять дней исполнится 20 лет, проходил с дублерами «Ворсклы», где получил лучшие отзывы от тренеров, сообщает «Сегодня».
Теперь как минимум год у Михаила будет для того, чтобы доказать тренерам свои претензии на игру в основном составе.
В командах киевского «Динамо» U-19 и U-21 и в «Динамо – 2» за три сезона Михаил Удод сыграл 49 поединков, забив 5 мячей.
Напомним, в «Ворскле» на правах аренды уже выступают Дмитрий Хлебас и Сергей Мякушко.
Фото: ФК «Ворскла»
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