Россия не намерена отдавать ЧМ по биатлону в 2021 году

Россия не намерена отказываться от чемпионата мира в 2021 году, который должен пройти в Тюмени, и рассмотрит возможность обратиться в суд из-за предложения Международного союза биатлонистов (IBU) по этому вопросу
«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», - заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, сообщают «Вести».
По словам Кравцова, СБР «оставляет за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе».
«Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», - добавил он.
Ранее первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что организация предложит Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021.
«В противном случае IBU в одностороннем порядке отнимет это право», - пояснял он.
Это связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства» (WADA).
Фото: «iSport.ua»
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:53
|
15:48
|
15:40
|
15:27
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0