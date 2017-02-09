Россия не намерена отдавать ЧМ по биатлону в 2021 году

Россия не намерена отказываться от чемпионата мира в 2021 году, который должен пройти в Тюмени, и рассмотрит возможность обратиться в суд из-за предложения Международного союза биатлонистов (IBU) по этому вопросу

«Мы абсолютно точно не будем добровольно отказываться от проведения чемпионата мира. Нет ничего смешнее унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», - заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, сообщают «Вести».

По словам Кравцова, СБР «оставляет за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе».

«Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», - добавил он.

Ранее первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил, что организация предложит Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021.

«В противном случае IBU в одностороннем порядке отнимет это право», - пояснял он.

Это связано с «несоответствием России кодексу Всемирного антидопингового агентства» (WADA).

Фото: «iSport.ua»